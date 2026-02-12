Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.02.2026 10:28

Emine Erdoğan'dan "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti, milletin içinden doğmuş, milletle el ele yürüyen, milletin duasıyla güç bulan bir harekettir. İlk günden bu yana, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, kendisinin de katılımıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, milletin içinden doğmuş, milletle el ele yürüyen, milletin duasıyla güç bulan bir harekettir. İlk günden bu yana, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum."

ETİKETLER
AK Parti Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Japonya'da artan bakır fiyatları nedeniyle tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ