AA 14.02.2026 23:09

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Ayrıca, aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferler de olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise tarifesine uygun şekilde yapılması planlanıyor.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamaya göre de 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferler olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Fırtına Marmara Denizi
