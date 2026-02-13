MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır

Türkiye’nin savunma sanayiindeki taşıyıcı kolonlarından olan Makine ve Kimya Endüstrisi harp sahasındaki değişime çok hızlı ayak uyduran yeni yapısıyla dikkatleri çekiyor.

İnsansız platformlarda da ürün yelpazesine oyuncular ekleyen MKE’nin imza işlerinden biri de kamikaze insansız deniz aracı PİRANA.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Cürdaneli, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

MKE PİRANA sahadaki dengeleri değiştirecek

PİRANA’yı anlatırken ‘yeni nesil, otonom ve yarı otonom kullanılabilen bir kamikaze insansız deniz aracı’ tanımını kullanıyor Cürdaneli.

Yüksek hıza ve 200 deniz mili gibi çok ciddi bir menzile sahip olan MKE PİRANA, üzerinde 100 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Cürdaneli bu harp başlığının MKE tarafından tasarlandığını, üretildiğini ve başarıyla test edildiğini söylüyor.

Bu noktada dikkat çekici bir parantez açıyor Cürdaneli ve PİRANA’yı Türk İHA’ları ile yönetebildiklerini anlatıyor:

“PİRANA uydu üzerinden de insansız hava araçlarından da kontrol edilebiliyor. Test faaliyetlerimiz kapsamında yerli/milli İHA’larımızdan PİRANA’yı kontrol ettik. Sadece kontrol etmekle de kalmadık. PİRANAyı hedefe yönlendirme işini tamamen İHA’dan yaptık. Bu çok önemli bir kabiliyet.”

Düşük görünürlük ve sürü kullanım imkanı

MKE Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Cürdaneli, PİRANA’nın tasarımsal özelliklerinin de platforma ciddi yetenekler kazandırdığının altını çiziyor.

MKE mühendislerinin PİRANA’nın çok düşük bir radar kesit alanı olması için hayli çaba sarf ettiklerini ve bunu da başardıklarını ifade ediyor. Ayrıca platform üzerindeki kaplamanın da son derece özel olduğunu belirtip, devam ediyor:

“PİRANA’nın üzerinde MKE İleri Malzemeler Laboratuvarı’nda geliştirdiğimiz radar soğurucu kaplama var. Bu da PİRANA’yı düşman unsurlar tarafından ‘neredeyse tespit edilmesi imkansız bir araç’ haline getiriyor.

Tabi PİRANA her zaman tek başına görev yapmayacak. MKE olarak PİRANA’nın sürü modunda kullanılabilmesini de sağladık.

Bu gibi görevlerde sürüdeki bazı PİRANA’ları soğrucu özel kaplamayla donatmıyoruz. Haliyle düşman radarlarında çok net görünüyorlar. Ama biz de bunu istiyoruz zaten. Düşman, radarında gördüğü ve bizim ‘sahte’ olarak isimlendirdiğimiz PİRANAlarla uğraşırken asıl PİRANA onların arasından sıyrılıp hedefi başarıyla vuruyor.”

PİRANA’nın ihracat sözleşmesi bu yıl imzalanabilir

Sertaç Cürdaneli, MKE kamikaze SİDA PİRANA’nın bu yıl TSK envanterine gireceği bilgisini de paylaşıyor.

Yurt dışında PİRANA’ya ciddi bir ilgi olduğunu ve çok fazla taleple karşılaştıklarını da ekliyor Cürdaneli ve “Bu noktada çeşitli ön anlaşmalar yaptık. İnşallah bu sene içerisinde müjdeli haberleri paylaşacağız” diyerek sözlerini tamamlıyor.