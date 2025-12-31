Hafif Kar Yağışlı 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2025 07:27

Katil İsrail Batı Şeria'da evlere gaz bombası atıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir eve attığı gaz bombasının yangına neden olduğu bildirildi.

Katil İsrail Batı Şeria'da evlere gaz bombası atıyor
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud kasabasında Filistinlilere ait bir eve gaz bombası atması sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

Olayda bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde ise İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Akaba şehirlerine baskın düzenlediği bildirilirken, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun, Ramallah'ın batısındaki Naleyn köyüne düzenlediği baskınlar sırasında ise Filistinli gençler ile ordu güçleri arasında şiddetli olayların çıktığı dile getirilen haberde, olaylarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Deyr Cerir köyünün girişini kapattığı belirtildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin: 10 ülkenin Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması çağrısından memnunuz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
Filistin: 10 ülkenin Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması çağrısından memnunuz
07:21
İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda
07:16
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor
06:58
2026’da vergi ve harç artışı yüzde 25,49 yerine 18,95 olacak
06:44
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
07:15
Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını kaldırması için 10 ülke İsrail'e çağrıda bulundu
Eğitime kar molası
Eğitime kar molası
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ