Hafif Kar Yağışlı 1.9ºC Ankara
Dünya
AA 31.12.2025 07:15

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınayarak bunun, Ajansın kurumlarına karşı “soykırımın yasallaştırılması” anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Meclisi, UNRWA kurumlarına karşı soykırımı yasallaştırıyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yasanın, işgalci makamların UNRWA tarafından kullanılan arazilere el koymasına, Ajansa ait bina ve yerleşkeler dahil olmak üzere mülkleri kontrol altına almasına olanak tanıdığı kaydedildi.

Bu yasanın başta “işgalci gücü” sivil halka temel hizmetleri sağlamakla yükümlü kılan ve toplu cezalandırmayı yasaklayan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insani hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yasanın onaylanması “Filistinli mültecilerin devredilemez haklarına karşı tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirildi.

Bu durumun aynı zamanda BM’yi, UNRWA’nın yasal yetkisini ve Filistinli mültecilere yönelik sorumluluklarını koruma kapasitesi açısından varoluşsal bir sınamayla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan eşi benzeri görülmemiş insani felakete dikkat çekilen açıklamada, UNRWA’nın hedef alınmasının, milyonlarca Filistinli mülteci için hayati öneme sahip bir BM kuruluşunun yetkisini sistematik biçimde baltalamaya yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Açıklamada, BM başta olmak üzere uluslararası topluma, hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenerek söz konusu yasanın uygulanmasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordu radyosu, dün İsrail Meclisinin, UNRWA ofislerine elektrik ve suyun kesilmesini öngören yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamayla kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail yasalarına göre, bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

Öte yandan İsrail Meclisi, Ekim 2024’te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu”na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
