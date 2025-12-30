Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2025 21:33

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bazı noktalara topçu atışlarıyla saldırılar gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi

Tel Aviv yönetimi, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Nebatiye'ye bağlı Yarun beldesinin çevresini aralıklarla topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gün içinde Ayta eş-Şab ile Ramiş beldeleri arasına da topçu saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:41
'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' enerjide Türkiye'nin elini güçlendirecek
21:34
Kahvaltı yaptıkları odanın penceresine domuz kurşunu isabet etti
21:19
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü
20:46
İletişim Başkanı Duran'dan Filistin yürüyüşüne destek çağrısı
20:54
Filistin yönetiminden Gazze'ye mobil evler getirilmesi çağrısı
20:23
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud görüşmesine ilişkin paylaşım
45 il için sarı kodlu kar uyarısı
45 il için sarı kodlu kar uyarısı
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ