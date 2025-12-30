Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
AA 30.12.2025 21:17

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Dena Hüseyin Mikat isimli Filistinli kız çocuğuna ateş açtı.

İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında çekildiği bölgede vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da Tuffah Mahallesi'nin doğusunda konuşlu İsrail askeri araçlarının yerleşim bölgesine açtığı yoğun ateş sonucu Mikat'ın yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
