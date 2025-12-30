Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
AA 30.12.2025 19:55

Almanya’da banka soygununda 30 milyon euro çalındı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir banka şubesinin kasa dairesine giren soyguncular, yaklaşık 30 milyon euro çaldı.

Almanya’da banka soygununda 30 milyon euro çalındı
[Fotograf: Reuters]

Alman medyasından yer alan haberlere göre, Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu.

Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi.

3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon euro çaldı.

Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi.

Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda müşteri şubeye akın etti.

Polis, gerginlikleri önlemek için şubenin önünü boşalttı.

Bankadan yapılan açıklamada ise müşterilerden şubeye gelmemeleri istendi ve en kısa sürede etkilenen müşterilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç kişi gördüklerini açıkladı.

Almanya
