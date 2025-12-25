Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
AA 25.12.2025 21:18

Antalya'da "Gençlik Sinerjisi ile Geleneksel Sporlara Yönelim Politikası Çalıştayı" düzenlendi

Antalya'da Geleneksel Sporların Yaygınlaştırılması Politikasına Genç ve Çevreci Dokunuşlar Projesi kapsamında "Gençlik Sinerjisi ile Geleneksel Sporlara Yönelim Politikası Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya'da "Gençlik Sinerjisi ile Geleneksel Sporlara Yönelim Politikası Çalıştayı" düzenlendi

Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan çalıştayın açılış töreninde konuşan Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, ata sporlarının gençlerin özüyle buluşmasını sağladığını söyledi.

Uçar, geleneksel sporların bir fiziksel aktivite olmasının yanı sıra büyük bir ekonomi ve profesyonel alan olduğunu ifade etti.

Antalya'da "Gençlik Sinerjisi ile Geleneksel Sporlara Yönelim Politikası Çalıştayı" düzenlendi

Geleneksel sporlardan bahsedilirken sadece ok atmayı, at binmeyi konuşmadıklarını anlatan Uçar, Avrupa standartlarında yeni meslek dallarını, antrenörlükten modern tesis yönetimine, dijital dönüşümden yeşil dönüşüm uzmanlığına kadar ulaşan yeni nesil kariyer kapılarını konuştuklarını kaydetti.

Çalıştayda Türkiye'nin gelecekteki spor politikalarını gençlerin taze fikirleriyle yeniden yazma hedefinde olduklarını dile getiren Uçar, "Amacımız, ata sporlarını doğayla barışık, sürdürülebilir, her bir gencimizin ücretsiz erişebildiği konuma taşımak." dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç da ata sporlarının kampüslere entegrasyonunun önemli olduğunu dile getirdi.

Antalya'da "Gençlik Sinerjisi ile Geleneksel Sporlara Yönelim Politikası Çalıştayı" düzenlendi

Ata sporlarının geçmişten gelen miras olmasının yanı sıra gençlere disiplin, aidiyet duygusu kazandırdığına dikkati çeken Tunç, üniversite kampüslerinin bu değerlerin yaşatılması için güçlü doğal ortamlar olduğunu söyledi.

Tunç, ata sporlarını kampüs yaşamının bir parçası haline getirmenin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çalıştayda, Antalya Bilim Üniversitesi Spor, Kültür ve Sanat Müdürü Müttalip Gökhan Dinçer, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Ufuk Ağdak, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak da sunum yaptı.

