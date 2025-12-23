Puslu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 23.12.2025 22:02

Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneğince düzenlenen "Devlet Himayesindeki Gençleri Güçlendirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

Antalya Bilim Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar ve gençler katıldı.

Uçar, buradaki konuşmasında, devlet korumasının sadece belirli bir kesimin değil, her bireyin ihtiyaç duyabileceği bir "şefkat şemsiyesi" olduğunu belirtti.

Toplumsal empatinin çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Devlet himayesi hayatın beklenmedik bir gerçeği. Bir gecede ailesini kaybeden evlatlarımız, devletimizin sıcak eliyle sarmalandı. Bu durum gösteriyor ki devlet himayesi her birimizin başına gelebilecek insani bir durumdur. Bugün burada sadece bir projeyi değil, bir empati köprüsünü inşa ediyoruz." dedi.

Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

Gençlerin geleceğinin sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bırakılamayacak kadar hayati olduğunu ifade eden Uçar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için sivil toplum, üniversiteler, emniyet, sağlık teşkilatı ve her bir vatandaşın elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Uçar, amaçlarının devlet himayesindeki gençlerin korunan değil, üreten ve yöneten bireyler olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ise devlet terbiyesiyle yetişen gençlerin suç örgütlerine karşı korunmasında "aidiyet" duygusunun önemli olduğunu ifade etti.

Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Özkan da tıbbi tedavinin yanı sıra gençlerin sanat, spor ve gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilmesini içeren "Sosyal Reçete" modelini paylaşarak, gençlere yönelik travma ve bağlanma sorunlarına yönelik uygulanan güncel tedavi yaklaşımlarını aktardı.

Milli Eğitim Müdürü Eriş de gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için kurulan köprülerden bahsederek, "Gençlerin akranlarına yönelik empati geliştirmeleri ve fikirlerini demokratik yollarla ifade edebilmeleri önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara hediye verildi.

ETİKETLER
Aile Antalya Eğitim
Sıradaki Haber
KÜME Vakfı'dan 'Tasarım İşi' Buluşması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Ankara'da 11 saatlik su kesintisi
23:06
İşgalci İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyinde 6 Filistinliyi yaraladı
22:54
Derbide gülen taraf Beşiktaş
23:29
Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı
21:47
Katil İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı
21:04
Ümraniye'de iş yerinde yangın
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ