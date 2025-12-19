Açık 8.1ºC Ankara
TRT Haber 19.12.2025 16:27

KÜME Vakfı'dan 'Tasarım İşi' Buluşması

Kültür Medeniyet Vakfı'nın (KÜME) tasarım ekosistemi Alan'ın ikinci etkinliği Tasarım İşi, "Her Şey Tasarımdır" mottosuyla, 27 Aralık'ta Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

KÜME Vakfı'dan 'Tasarım İşi' Buluşması

KÜME Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre,TEKNOFEST’te tasarımın kültürel ve entelektüel boyutunu ziyaretçilerle buluşturan Alan markası bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacak.

Öğrencileri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek etkinlik, tasarımı bir meslek pratiğinin ötesine taşıyarak modern dünyanın krizleri karşısında bir medeniyet tasavvuru olarak yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Buluşmada, yaşamın her anını kuşatan tasarım olgusu, zaman, mekan ve akış olmak üzere 3 ana eksende ele alınacak.

Sabah alarmının sesinden şehirlerin mimarisine, sosyal medya algoritmalarından bir ömrün kurgusuna kadar hayatı şekillendiren görünmez kodlar masaya yatırılacak.

Etkinlik, tasarımın yalnızca gözün gördüğü bir biçim olmadığını, zihnin kurduğu, kalbin hissettiği ve zamanın şekillendirdiği bir süreç olduğunu vurgulayan bir manifesto ile katılımcıların karşısına çıkacak.

Buluşmanın içerik kurgusu, insanın günlük yaşam pratiklerine odaklanıyor. Zaman tasarımı başlığı altında deadline kavramı, hız ve modern zaman algısı değerlendirilirken, mekan tasarımı ile şehir, mimari ve insan psikolojisi arasındaki ilişki incelenecek.

Akış tasarımı bölümünde ise dünyada maruz kalınan her şey, dikkat ekonomisi ve algoritmaların rolü ele alınacak.

Tasarım İşi, sadece teorik tartışmalarla sınırlı kalmayıp fuaye alanında gerçekleştirilecek interaktif uygulamalarla da dikkati çekiyor.

KÜME Vakfı, bu etkinlik ile Türkiye'de tasarımın entelektüel kapasitesini güçlendirmeyi ve gençlerin üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
