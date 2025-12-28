Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
AA 28.12.2025 15:52

5 ilde eğitime "kar" molası

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

5 ilde eğitime "kar" molası

Kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.

Düzce

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak. 

Bolu ve Karabük Valiliği de etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

