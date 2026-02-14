Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2026 06:37

İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü

İzmir'de yıl başından bu yana 44 günde düşen yağış miktarı geçen yılın toplamını geçti.

İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü

Kentte geçen yıllarda yaşanan kuraklığın ardından ocak ayından itibaren artan yağışlar özellikle şubat ayında etkisini hissettirdi.

Şiddetli sağanaklarla zaman zaman su baskınlarının da yaşandığı kentte, özellikle barajlardaki su seviyeleri her geçen gün arttı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, geçen yılın toplamını geride bıraktı.

2025 yılında toplam 432,1 kilogram yağış alan İzmir, 2026'nın ilk 44 gününde 436,3 kilogramla bir yıllık yağışı geride bıraktı.

İzmir'de ocak ayında 223,7 kilogram, şubatın 13 gününde ise 212,6 kilogram yağış düştü.

ETİKETLER
İzmir Yağış
Sıradaki Haber
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:38
Ankara'da suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
07:03
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
06:20
Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi
06:15
Trump: Kongre onaylamasa da ara seçimlerde kimlik şartı olacak
02:57
IMF: Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi
01:39
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
FOTO FOKUS
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ