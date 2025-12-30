Filistin yönetiminden Gazze'ye mobil evler getirilmesi çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde toplanan Filistin Hükümeti Bakanlar Kurulu, haftalık toplantısının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve BM’ye bağlı kuruluşlara, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının sert kış şartlarında karşı karşıya kaldığı zor koşullardan kurtarılması için insani bir tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca, İslam dünyası ve Arap ülkelerinden diplomatik ağırlıklarını kullanarak Batı Şeria’daki artan ihlallerin durdurulması ve Gazze Şeridi’ne karavan girişinin sağlanması amacıyla İsrail’e en üst düzeyde baskı uygulanmasını talep etti.

25 Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, aralık ayı başından bu yana kış koşulları ve fırtınalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 25’e yükseldiğini, bunlar arasında aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Basal, İsrail bombardımanı sonucu daha önce hasar gören 18 konutun aynı dönemde şiddetli rüzgâr ve yağışlar nedeniyle tamamen çöktüğünü, 110’dan fazla konutun ise kısmen yıkıldığını belirtti.

Filistinli yetkili, bu konutların içinde ya da yakınında yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladı.