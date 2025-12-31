Hafif Kar Yağışlı 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2025 07:20

İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda

İsviçre hükümeti, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve kış şartlarının bunu daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda
[Fotograf: AA]

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda, kış şartları bunu daha da kötüleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği kaydedilen paylaşımda, bu bildiride, İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve BM'nin faaliyet göstermesine olanak tanıma, çift kullanımlı eşyalara yönelik aşırı kısıtlamaları kaldırma ve insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı aktarıldı.

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze'ye insani yardım konusunda ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunulmuştu.

ETİKETLER
İsviçre Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Katil İsrail Batı Şeria'da evlere gaz bombası atıyor
07:27
Filistin: 10 ülkenin Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması çağrısından memnunuz
07:16
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor
06:58
2026’da vergi ve harç artışı yüzde 25,49 yerine 18,95 olacak
06:44
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
07:15
Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını kaldırması için 10 ülke İsrail'e çağrıda bulundu
Eğitime kar molası
Eğitime kar molası
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ