İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda, kış şartları bunu daha da kötüleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği kaydedilen paylaşımda, bu bildiride, İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve BM'nin faaliyet göstermesine olanak tanıma, çift kullanımlı eşyalara yönelik aşırı kısıtlamaları kaldırma ve insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı aktarıldı.

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze'ye insani yardım konusunda ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunulmuştu.