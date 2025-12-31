AB ormanları 2025'teki yangınlarda kayıtlardaki en büyük kaybı yaşadı

Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, bu dönemlerde çoğunlukla insan kaynaklı çıkan orman yangınları önemli miktarda tahribata yol açıyor.

AA muhabirinin Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkeleri aşırı sıcakların etkili olduğu 2025 yılı boyunca rekor sayıda orman yangınıyla mücadele etti.

Orman yangınlarının mevsimsel süresinin uzaması ve daha yıkıcı hale gelmesiyle 2025, AB ülkeleri açısından orman yangınları sayısında ve kaybedilen alan boyutunda kayıtlardaki en kötü yıl oldu.

AB ülkelerinde bu yıl çıkan yangınlarda kaybedilen alan büyüklüğü 1 milyon 33 bin 966 hektara ulaştı.

Yaklaşık 10 bin 340 kilometrekareye denk gelen bu alan, Kıbrıs adasının boyutunu aşarken, Lübnan'ın büyüklüğüne yakın bir yüzölçümüne karşılık geliyor.

Bir haftalık kayıp, önceki dönemlerdeki bir yıllık kayba bedel oldu

AB'de 2024'te toplam 8 bin 343 orman yangını yaşandı ve bu yangınlarda 383 bin 317 hektar alan kaybedildi. AB'de 2025'te yaşanan toplam orman kaybı, bu verilerin tutulduğu 2006'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Özellikle 12 Ağustos haftasında İspanya ve Portekiz başta olmak üzere AB ülkelerinde yaşanan orman yangınlarında 334 bin 478 hektarlık alan yandı. Böylece sadece bir haftada görülen yangınlardaki orman kaybı önceki dönemlerdeki bir yıllık kayba denk geldi.

İspanya ve Portekiz'de kaybın boyutu çok yüksek

AB'de bu yıl orman yangınları nedeniyle en büyük kayıpların yaşandığı ülke İspanya oldu. İspanya'da 2025'te 393 bin 79 hektar alan orman yangınlarında kaybedildi.

Bu ülkeyi en yakın 278 bin 387 hektarla Portekiz izledi. Romanya'da 129 bin 443 hektar, İtalya'da 84 bin 348 hektar, Yunanistan'da 47 bin 819 hektar, Fransa'da 36 bin 895 hektar ve Bulgaristan'da 32 bin 752 hektar alan yıl içinde görülen yangınlar nedeniyle yok oldu.

Diğer ülkeler de dikkate alındığında AB'nin orman yangınları nedeniyle kaybettiği alan büyüklüğü 1 milyon 34 bin hektara ulaştı.