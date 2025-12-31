ABD'nin California eyaletinde bir ayı, bir aydan fazla süredir evin altında yaşıyor

ABD basınındaki haberlere göre, Altadena'da bir ev sahibi, çöp kutularının devrildiğini ve evinin alt kısmında tuğlaların yerinden söküldüğünü görmesinin ardından evine güvenlik kamerası kurdu. 25 Kasım'da kameralara evin altında bir ayı yansıdı.

63 yaşındaki ev sahibi Ken Johnson, 250 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen kara ayının bir aydan fazla süredir evinin altındaki boşlukta yaşadığını söyleyerek, ayının evin gaz hattına zarar vererek gazın kapatılmasına neden olduğunu belirtti.

Ayının bu kadar uzun süre evin altında yaşayacağını düşünmediğini dile getiren Johnson, "Orada ne kadar uzun kalırsa, o kadar rahat hissedecek ve bu durum sona ermeyecek gibi hissediyorum." dedi.

California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı (CDFW) Sözcüsü Cort Klopping, departman yetkililerinin, "Yellow 2120" olarak adlandırılan ayının evden çıkarılması için tuzak ve yemler hazırladığını belirterek, yetkililerin ayıyı uzaktan izlemek için ışıklar yerleştirdiğini kaydetti.

Ayıyı yakalamak için kurulan tuzak ve yemler ile 16 Aralık'ta başka bir ayı yakalanırken, yetkililerin kara ayıyı yakalama çabaları henüz başarılı olamadı.

Departman, yanlış ayının yakalanmasının ardından 2024'te Altadena yakınlarında yakalanmış ve Johnson'ın evinin yaklaşık 16 kilometre uzağında uygun bir alana bırakılmış "Yellow 2120"nin aynı tuzağa ikinci kez düşmeyeceğine karar vererek tuzağı kaldırdı.

Yetkililer, yakaladıkları diğer ayının ise etiketlendiğini ve yakındaki uygun bir yaşam alanına salındığını bildirdi.​​​​​​​

Departman, başarısız girişimlere rağmen kurumun ayıyı evden uzaklaştırma konusunda kararlı olduğunu ve bu konuda ev sahibi ile iletişim halinde olunduğunu açıkladı.

CDFW'ye göre, eyaletteki kara ayı sayısının 49 bin ila 71 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.