Çok Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2025 16:30

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 269'a yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 71 bin 269'a yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 269'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte ikisi enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 10 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 415 kişinin öldüğü, 1152 kişinin yaralandığı, enkaz altından 682 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 269, yaralıların sayısının ise 171 bin 232 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
ABD'nin California eyaletinde bir ayı, bir aydan fazla süredir evin altında yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
ASELSAN ve ASFAT’tan deniz savaş sistemleri için stratejik anlaşma
16:49
Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü
16:13
Bakan Bolat: Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü ihracata işaret etmektedir
15:41
Uyku sorunu yaşayan gençlere "sabah güneşi" önerisi
15:43
ABD'nin California eyaletinde bir ayı, bir aydan fazla süredir evin altında yaşıyor
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ