Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.
[Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.
Gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı
Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.