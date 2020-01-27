İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı

Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.