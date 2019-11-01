Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi01 Kasım 2019 Cuma 11:25 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 12:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.
Kaynak: AA