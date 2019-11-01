Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik 1 Kasım 2019 günü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber