Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakan Hulusi Akar yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA