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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı01 Kasım 2019 Cuma 06:51 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 07:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Bakan Hulusi Akar yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Kaynak: AA
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