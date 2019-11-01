Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'nin sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra ilçe merkezlerindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı silah arkadaşlarımız hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: TRT Haber

