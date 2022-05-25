Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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