Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki incelemeleri sırasında Pençe-Kilit Operasyonu’nun gerçekleştirildiği sahanın yakınında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'ne de gitti.

1815 rakımlı bölgede kurulan sahra hastanesinde inceleme yapan, çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar, buradaki sağlık çalışanları ile de sohbet etti.

Sağlık çalışanlarının tek yumruk ve tek yürek olarak Mehmetçik ile bir ve beraber olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, rotasyon süreleri ve arazide verilen desteğin geliştirilmesi başta olmak üzere bazı konulara ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca ile de telefonda görüşen Akar, Mehmetçiğe gösterilen yakın ilgiden ve sağlık çalışanlarının bölgedeki fedakar çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür etti.

Akar, şunları söyledi:

"Buradaki arkadaşlar vatan, bayrak ve Cumhuriyet için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunu bizzat yerinde bir kez daha müşahede ettik. Bütün çalışmalara şahit olduk. Bununla ne kadar övünseniz azdır. Tek yumruk, yürek olarak vatanımız, milletimiz için alçak teröristlerin sonunu getirmek, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tam olarak sağlamak ve terör belasından asil milletimizi kurtarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.”