Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye ve İsrail karşılıklı ticaret yapan ülkeler. Ticaret hacmimiz geçen yıl 8 milyar doları aşmıştır. Bu senenin ilk çeyreyinde de rakamlar olumlu yönde. İhracatta da rekorlar var. Ekonomik iş birliğini artırmaya kararlıyız.

İsraillilerin Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz. Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/cmej4q5WaU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2022

Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Biz şuna inanıyoruz BM parametreli içinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözün olduğuna inanıyoruz. Görmek istediğimiz kalıcı barış.

Kudüsle ilgili hassasiyetimizi paylaştık. Biz aramızdaki bağların normalleşmesiyle, çatışmaların barışçıl bir şekilde sona ereceğine inanıyoruz"