Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in ardından İsrail'de ziyaretlerde bulunuyor. Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
İkilinin ardından, Türk heyeti ile İsrail heyeti bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca gün içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İslam Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Etiketler: İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 12:06
- 12:04
- 11:57
- 11:38
- 11:53
Sıradaki Haber
Gündüz "Kartal", gece "Yarasa"… F-16'lar her şartta göreve hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz