Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

İkilinin ardından, Türk heyeti ile İsrail heyeti bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca gün içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İslam Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.