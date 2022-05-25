TRT Haber'in canlı yayınına katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bazı vakıflarla ilgili iddialarına da açıklık getirdi.

Altun, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de faaliyet gösteren TÜRKEN vakfıyla ilgili açıkladığı belgelerin, ABD Adalet Bakanlığı sitesinde, açık kaynaklarda yer alan belgeler olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kalktı bu terör örgütü. Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber dimdik durdu bu darbe girişimini işgal girişimini püskürttü. Milletimizin bu destanı ortadayken öte yandan o akşam kaçacak delik arayan tankların arasından adeta buyur edilerek geçirilen güvenli evlere götürülenler bugün çıkmış Sayın Cumhurbaşkanımıza akıl almayacak şekilde iftiralarda bulunuluyor. Bir başka ülkede kendine yer yaptığını alçak bir şekilde iddia ediyor. Bir evde ayaklarında terlik elinde televizyon kumandası televizyondan olanı biteni izliyordu."

Altun, 15 Temmuz gecesini hatırlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan ifadelerine bu sözlerle yanıt verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı'nın websitesinde açıkça yayınlanan belgeleri alıp da bunları gizli belge gibi göstermek gerçekten siyasetsizliğin zirvesidir. Bunlar zaten açık kaynaklar zaten gizli değiller. Amerika'daki söz konusu vakfın TÜRKEN Vakfı'nın yaptırdığı binaya bakın öğrenci yurduna bakın Türkiye'nin gurur nişanelerinden biridir."

"Hukuki mücadelemizi vereceğiz"

Fahrettin Altun, CHP liderinin bürokratlara ilişkin sözlerine de "Bize karşı bu anlamda tehditkar ifadelere karşı çünkü bizim iş yapma alanımız dinamitlenmeye çalışılmaktadır. Hukuki mücadelemizi vereceğiz. Ve biz çalışmalarımıza milletimize hizmet etme gayemize devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, yalan siyasetiyle bir yere varılamayacağının da altını çizdi:

"Keşke bu ülkede Türkiye düşmanlarına daha az pirim veren muhalefet mensubu olsa da dezenformasyon kampanyalarına yalanlarına cevap vermek için harcadığımız emeği Türkiye'yi uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için harcasak. Türkiye'nin iyiliklerini güzelliklerini daha fazla tanıtmak için harcasak."