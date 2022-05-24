AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi:

"Terörle mücadeleden bahsedilirken devletin başının bu ülkeden kaçacağını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu, 2014'te FETÖ'cülerin kanalında Cumhurbaşkanımıza karşı 'Kaçacak' ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz'da milletiyle beraber ölüm makinelerine direnirken Kılıçdaroğlu o gün darbecilerin izniyle geçip gitti."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/rfbwpphal1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2022

"Birileri çok gizli belgelermiş gibi veriyor, o da her seferinde duvara tosluyor"

Ömer Çelik, CHP liderinin TÜRGEV ve Ensar vakfıyla ilgili iddialarına da yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun o yapılardan neden ve kim adına rahatsızlık duyduğunun sorgulanması lazım. Birileri çok gizli belgelermiş gibi veriyor, o da her seferinde duvara tosluyor. Bu sivil toplum kuruluşlarından en çok rahatsızlık duyan FETÖ'nün uzantılarıdır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber yayınında, iddialar için siyaset ve hukuk dairesinde gerekenin yapılacağını söyledi.

"15 Temmuz gecesi nereye, kimin kaçtığını da bu millet çok iyi biliyor"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir diğer isim de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.

TRT Haber'e konuşan Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu; yalanlarla, iftiralarla, algı operasyonlarıyla siyaseti şekillendirmeye çalışıyor. Bu dil, FETÖ'nün özellikle başvurduğu yöntemlerden birisidir. 15 Temmuz gecesi nereye, kimin kaçtığını da bu millet çok iyi biliyor ve biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız" sözlerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/LJxsvD5zzt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2022

"Bunun siyasi mücadelesini vereceğiz”

Böyle bir algı operasyonunun Türkiye siyasetini zehirlemekten başka bir anlam ifade etmediğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, "Bu akşam bir şeyi daha gördük; Kılıçdaroğlu, Hitler’in propaganda bakanı Gobbels’i aratmayacak bir üslupla söyleyeceklerini söyledi. Tamamıyla bir algı üzerinden hareket ediyorlar. Bu tehditlerle de Türkiye siyasetini kirletiyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ismi geçen sivil toplum kuruluşlarının hukuki olarak mücadele vereceğini, bu tehditkar üslupla mahkemeler önünde hesaplaşılacağını belirten Kurtulmuş “AK Parti olarak bunun siyasi mücadelesini vereceğiz” dedi.