Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Emine Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Allah’tan rahmet, yaralanan askerler için de acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu sözlere yer verdi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 24, 2022
Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun.???????? #PençeKilit
Etiketler: Emine Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları Mehmetçik
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