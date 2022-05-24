Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlar toplandı: Yüksek kiraya çözüm aranıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Konut kiralarındaki fahiş artışlar hükümetin yakın takibinde. Konuya ilişkin toplantı bakanların katılımıyla başladı.
Kiralardaki fahiş artışların ele alınacağı toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katılıyor.
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililer de toplantıda hazır bulundu.
Saat 19'da başlayan toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilgililer de katılıyor.
Toplantıda son günlerde konut fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve buna ilişkin atılabilecek adımlar değerlendiriliyor.
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