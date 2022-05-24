Enflasyonla mücadele her alanda devam ediyor.

Gıda sektöründe de önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda bu hafta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplanacak.

"Ürünlere kota koyulması fiyat dalgalanmaları için önemli"

Gıda komitesinin en önemli başlığı gıda fiyatları olacak. Gıda enflasyonunun nasıl önlenebileceği değerlendirilecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, "Birçok üründe hem fiyat açıklaması hem de kota koyulması noktasında bir üretim tercihinin ortaya çıkması, özellikle gıda fiyatlarında ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarında önemli bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Gıda enflasyonu nasıl önlenir?

Anlık ürün takibine yönelik dijital takip sisteminin detaylarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çetinkaya konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gıda fiyatları ile ilgili tarladan sofraya gelen süreç içerisinde ciddi bir fiyat farkı var. Bu sistemle birlikte bir nebze de olsun bu sağlanabilir. Ama bunun için çok daha kapsamlı bir denetim mekanizmasının mutlaka Türkiye'de devreye girmesi gerekiyor."

"Kapsamlı bir tarım politikası ortaya koyulmalı"

Masada yer alacak bir diğer başlık ise gıda arz güvenliği.

Çiftçiye ciddi anlamda destek verilmesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, "Bu açıdan baktığımızda tarım sektöründe yeniden bir yapılanmaya gidilip, kapsamlı bir tarım politikasını ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Gıdada kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşviklerin de gıda komitesinin gündeminde olması bekleniyor.

