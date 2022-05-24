41 ülkeden 200'e yakın üst düzey yayın yöneticisi, TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Yayın Birliği Medya Zirvesi’nde buluştu.

2 gün boyunca başta kamu yayıncılığının geleceği olmak üzere pek çok konu ele alındı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır çevrim içi olarak gerçekleştirilen zirve bu yıl İstanbul’da yüz yüze yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden yayıncılar birbirleriyle tecrübelerini paylaştı.

"Terörizme karşı güçlü bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, terörizme karşı güçlü bir iş birliği çağrısında bulundu.

"Bu bağlamda küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında buradan güçlü, sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz."

EBU'dan TRT'ye teşekkür

Zirvede konuşan EBU Genel Direktörü Noel Curran ise TRT’ye teşekkürlerini iletti.

TRT World’ün deneyimli spikeri Maria Ramos’un sunuculuğunu yaptığı zirvede, Google TV İçerik İşbirlikleri Başkanı Teodora Ivanova, uluslararası işletme gelişim uzmanı Olivier Van Duüren, Barcelona Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi profesörlerinden Alejandro Lago gibi isimler, konuşmacılar arasında yer aldı.

Organizasyonun başarısı vurgulandı

Panelin son oturumunda konuşan EBU Medya Geliştirme ve Genç İzleyiciler Bölüm Başkanı Madiana Asseraf, organizasyonun başarısına vurgu yaptı, TRT'ye teşekkür etti.

"Sizi hep beraber bir arada görmek çok güzel bir deneyimdi. Umarım bu iki gün önümüzdeki yıl yapılacak zirve için ilham olmuştur. TRT standardı çok yükseğe çıkardı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum."

Avrupa’da kamu yayıncılarını bir araya getirme amacı ile kurulan Avrupa Yayın Birliği, dünyadaki kamu yayıncıları birliklerinin en önemlilerinden biri olarak nitelendiriliyor.