Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.