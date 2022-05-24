Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi: 7 terörist etkisiz
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz