İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimleri tarafından, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, hakkında canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubunun Küçükçekmece'deki bir adreste olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

DEAŞ'a eleman ve finansman sağlayan 4 kişi gözaltında

Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.