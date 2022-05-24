Sınır ötesindeki terör tehdidi ile mücadele, yeni harekatlarla devam edecek. Türkiye, terörün kaynağı haline gelen bölgelerde güvenliği sağlamakta kararlı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye iç savaşını, terör alanları oluşturmak için fırsat olarak gördü.

Bu durum karşısında Türkiye, sınırlarını korumaya yönelik kritik adımlar attı. Başarılı harekatlar düzenledi.

Terör koridoru parçalandı

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile terör koridoru bir kez daha parçalandı.

Rusya ile yapılan mutabakata göre PKK/YPG'li teröristler, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkacak, silahları ile birlikte Münbiç ve Tel Rıfat'tan ayrılacaklardı.

Tel Rıfat terör kampına dönüştü

Ancak mutabakat sahaya yansımadı, bölgedeki terör varlığı son bulmadı.

Son dönemde Irak'ın Kuzeyinde büyük darbe alan terör örgütü, saldırılarını Suriye'nin Kuzeyinde yoğunlaştırdı. Örgüt tarafından işgal edilen Tel Rıfat, bir terör kampı haline geldi. İlçeden yapılan saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Mutabakat sahaya yansımadı

Terör örgütü, Münbiç ve Ayn'el Arab'da da büyük bir tehdide dönüştü.

PKK/YPG'li teröristler Ayn'el Arab ilçesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan ve roket saldırısı düzenledi.

Sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na düşen mermiler bir askeri şehit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu saldırının ardından Ayn'el Arab kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı.

Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacak

Cezalandırma atışları ile hedefler canlı yayında imha edildi. Yeni harekat, yine terör üslerine yönelik olacak. Hayata geçmeyen anlaşmalar karşısında, Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacak.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunu değerlendirdi.

Son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Başbuğ gelinen noktadaki başarıları anlattı.

"Verilen sözler tutulmadı"

Suriye'de, İran, ABD ve Rusya'nın iş birliğine dikkati çeken Başbuğ, "Burada 30 kilometrelik bir koridor oluşturularak insani yaşan alanı açma planı vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlardaki bölgeler normalleşmenin başladığı yerler haline geldi. Bunun devamını sağlamak isterken ABD ve Rusya'nın oyunlarına denk geldik" diyor.

Türkiye'nin dengeleri sağlamak adına adımlar attığını vurgulayan Başbuğ, "Terörü temizleyeceklerine daire garanti veren ülkelerle mutabakat yaptık. Her şeyi belirledik. Fakat verilen sözler tutulmadı" açıklamasını yaptı.

"Operasyon Tel Rıfat ve Münbiç'ten başlayabilir"

Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için harekete geçtiğini ifade eden Başbuğ, "Bizde artık süreci sonlandırmak istedik. Bu doğrultuda harekatlar düzenledik. Tansiyon dinmesi gerekirken daha fazla arttı. Irak'tan çok Suriye'yi konuşuyoruz. Son dönemdeki saldırılar ve Türkiye'deki sığınmacılar tartışması harekatı kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

Suriye'ye düzenlenecek olası operasyonun Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden başlayabileceğini ifade eden Başbuğ, "Çok saldırı alınan bir yer. Buraların ilk etapta kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Boşalan alanlara Suriyeli sivillerin, gerçek toprak sahiplerinin dönerek sahip çıkağını tahmin ediyorum. Ayn el-Arab bölgesi de bizim çok konuştuğumuz bir bölge. Buraya da yakın zamanda Mehmetçik bir harekat düzenledi ancak temizlik bitmedi. Etki bıraktı fakat Mehmetçik buraya girerek terörü temizler. Irak sınırına kadar bu harekatın devam etmesi kaçınılmaz" açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kuzeyde oluşturulmak istenen terör devletine asla izin vermeyeceğini vurgulayan Başbuğ, yaz aylarında terör operasyonlarının sıklaşmasını beklediğini ifade etti.