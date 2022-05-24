Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, buradaki temaslarının ardından İsrail'i ziyaret edecek.

Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk kez bir bakan gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite toplantısı için Filistin'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Filistin Lideri Mahmut Abbas'la görüşmesi öncesinde kritik ziyareti değerlendirdi.

"İsrail'e 15 seneden sonra ilk ziyaret olacak. Filistin'e de epeyce oldu ziyaret gerçekleştirmedik. İki ülkeyle de ikili ilişkilerde görüşeceğiz ama esas gündem Orta Doğu meselesi. Filistin-İsrail konusu da ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. İlişkilerin birçok boyutu var onları detaylı şekilde konuşacağız."

"Büyükelçi atamalarını konuşacağız"

Gündeminde İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması olan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile konuşacağını söyledi.

"Büyükelçi ataması konusu Ankara'da gündeme gelmişti. O zaman Cumhurbaşkanları, Dışişleri Bakanları bir araya geldiği zaman bu konuyu kendileri konuşsunlar dediler. Bu konuyu konuşacağız ve değerlendireceğiz."

"Görüş ayrılığımız var ama diyaloğun faydasını gördük"

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diyaloğun önemine de vurgu yaptı. Diyaloğun İsrail-Filistin ilişkilerine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama başka ülkelerle de görüş ayrılığımız olduğu zamanlar oluyor. Ancak bu zamanlarda bile diyaloğun faydasını gördük. Ramazan'da da gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğumuz sürdü."