Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla sınır hattında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında 5 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde komutanlarla sınır hattına gitti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.
Bakan Akar komutanlar ile sınır hattında incelemelerde bulundu.
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