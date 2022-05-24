Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 asker şehit oldu
MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
Teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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