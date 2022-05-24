Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.