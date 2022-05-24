Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yüksek kira artışları için toplantı yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanlığından yetkililer, kira artışlarıyla ilgili toplantı yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.
Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.
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