Emniyet Genel Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesine kesintisiz devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Söz konusu operasyonun Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere gerçekleştirildiği, şu ana kadar 114 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.