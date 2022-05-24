Suriye ve Irak'tan gelen terör tehdidini engellemek, terörü kaynağında kurutmak, yaşanan insani dramların önüne geçmek, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak, bölgede kalıcı barışı sağlamak...

Operasyonların isimleri farklı olsa da amaçları hep aynı oldu. 10 yılı aşkın süredir yaşanan savaştan şüphesiz en çok etkilenen ülke, 911 kilometrelik Suriye sınırına sahip Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" dedi.

[Güney sınırındaki güvenli bölgeler]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. TSK, istihbaratımız ve emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. pic.twitter.com/VHdEYb3ZGm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

Kamışlı'dan Nusaybin'e roket atıldı. İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu ve terör mevzilerinden Türkiye sınırına yüzlerce taciz ateşi gerçekleştirildi.

"Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik"

Türkiye, bölgedeki tüm bu otorite boşluğunun yarattığı terör örgütleriyle mücadele etmek için çok sayıda askeri operasyon düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarla ilgili "Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın güvenliğini terör örgütlerinin bulunduğu yere doğru genişleterek sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Güney sınırlarımız boyunca doğuya doğru yürüttüğümüz harekatlar ve operasyonlar işte bu amaca matuftur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, askeri operasyonlar devam ederken diplomasi masasını da hiç terk etmedi. Soçi ve Astana mutabakatlarıyla, Suriye'deki çatışmasızlık süreçleri desteklendi. Rusya ve İran ile temas devam etti.

Yaşanması muhtemel göç dalgalarının önüne geçmek için de güvenli bölgeler oluşturulması, Türkiye'nin masadaki en hassas başlığı arasında yer aldı.

Terörden arındırılan bölgelere geri dönüşlerin yolu açıldı

Afrin'de terörden arındırılan bölgelerde bölge halkı rahat bir nefes aldı, geri dönüşlerin yolu açıldı. Üstelik tüm bu operasyonlar, terör örgütlerine destek veren bazı Batılı ülkelere rağmen yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlardan vazgeçilmeyeceğini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu sözlerle ifade etmişti:

"DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan ve terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefikiyiz. PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarının işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin de önüne biz geçtik. Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."