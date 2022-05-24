Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine gitti. Çavuşoğlu, ilk olarak Filistinli mevkidaşı Maliki ardından da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek.
Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.
Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığı'na geçti.
Türkiye-Filistin Ortak Komitesi Toplantısı'na katılacak
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.
Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere #Filistin'deyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 24, 2022
In #Palestine to hold Türkiye-Palestine II. Joint Committee Meeting & bilaterals. ???????????????? pic.twitter.com/5mHheG5YVT
Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.
Mahmud Abbas ile bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
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