Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: Türkiye terörden en çok zarar gören NATO üyesi
Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.
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Etiketler: Son Dakika NATO Terör Örgütü
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