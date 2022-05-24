Amerika Birleşik Devletleri'nde Protestan mezhebine bağlı bir dini grup hakkındaki "cinsel istismar" iddiaları mercek altında...



Bağımsız bir firma 7 ay boyunca iddiaları araştırdı, ardından 300 sayfalık çarpıcı bir rapor yayımladı.



Rapora göre, Güney Baptist Konvansiyonu'nun üst düzey yetkilileri cinsel istismar mağdurlarını yıllarca dikkate almadı.



Yetkililerin, cinsel istismarları önleyecek reformlara karşı direndiği ve iddiaların üstünü örttüğü sonucu da raporda yer aldı.



Din adamlarına reformları uygulama çağrısı



Raporun ardından grubun bazı üst düzey yürütme komitesi üyeleri istifa etti.



Grubun başkanı, 'kurbanlar' için çok üzüldüğünü belirterek, din adamlarına reformları uygulama çağrısı yaptı.



İddiaların odağındaki Güney Baptist Konvansiyonu 13 milyon kişilik cemaatiyle ABD'nin ikinci en büyük dini grubu.