Dışişleri Bakanlığından, İsveç ve Finlandiya ile istişareler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir."