Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tazehurmatu ve Beşir ilçelerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tazehurmatu ve Beşir ilçelerine dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde dost ve komşu Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" denildi.