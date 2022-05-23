Avrupa'nın yayın CEO’ları TRT ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen EBU Medya Zirvesi’nde buluştu.

Etkinliğin ev sahibi olarak TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, açılış konuşmasında 41 ülkeden gelen 200’e yakın yayın yöneticisine seslendi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği ‘Dünya beşten büyüktür’ şiarı, daha adil bir küresel sistem inşasının mottosu; hepimizin ortak ve güvenli geleceğine yapılacak yegâne yatırımın özetidir."

"Afrika, Balkan ve Farsça dijital haber platformları açılacak"

Sobacı’nın gündeminde TRT'nin yeni açılacak dijital platformları da vardı:

"TRT olarak bugün, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımız ile dünyanın 7 kıtasına, 41 dil ve lehçede yayınlarımızı ulaştırıyoruz. TRT World’ün yanı sıra, dijital haber platformlarımız TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Arapça’ya geçtiğimiz günlerde TRT Fransızca’yı da ekleyerek uluslararası yayın ailemizin en yeni üyesinin kuruluşunu kutladık. Bunun yanı sıra, Afrika, Balkan ve Farsça dijital haber platformlarının açılması için de çalışmalarımız devam ediyor."

TRT Genel Müdürü, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırdığı ve demokrasiye katkı sağladığı kadar uluslararası ölçekli sorunlara da sebep olabileceğini vurguladı.

"Terörizme karşı güçlü bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz"

Sobacı, kamu yayıncılarının bu durumla mücadele etmesi gerektiğini söyledi ve küresel terörle mücadele için çağrıda bulundu:

"Biz kamu yayıncıları olarak bu bilgi kirliliğinin, maksatlı algı operasyonlarının ve dezenformasyonun karşısında tüm gücümüzle mücadele edecek önemli kurumlarız. Radikalleşme, gelir adaletsizliği, küresel terörizm, siber güvenlik ve ekolojik sorunlar hakkında kamuoylarını bilinçlendirmeliyiz. Bu bağlamda küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında buradan güçlü sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz."

"Nitelikli olanı üretmek bizim sorumluluğumuz"

Zahid Sobacı, dijitalleşmenin içerik üretiminde artışı beraberinde getirdiğini ifade etti. Kamu yayıncılarının nitelikli üretim sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkati çekti:

"İçinde bulunduğumuz dönemi nicelik bakımından bolluğun, nitelik bakımından kıtlığın hâkim olduğu bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu içerik bolluğu içinde gerçekten nitelikli olanı üretmek ve fark edilmesini sağlamak kamu yayıncısı olarak bizim sorumluluğumuz."

"Dizilerimiz, ortak yapım filmlerimiz çok fazla talep görüyor"

Dizi ihracatında Türkiye, Amerika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Sobacı, bu başarıda TRT yapımlarının payının büyük olduğunu söyledi:

"Dizilerimiz, ortak yapım filmlerimiz ve çizgi filmlerimiz çok fazla talep görüyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapımlarımızın hikaye ve anlatı bakımından üstün niteliğidir. Diğer önemli nokta ise, küresel izleyicinin kültürel çeşitliliğe duyduğu ihtiyaçtır. İnsanlar farklı kültürlerden çıkan içeriklerle kendi dünyalarını ve bakış açılarını harmanlıyor ve düşünce zenginliğine temel oluşturuyorlar."

TRT'nin ev sahipliğinde iki gün düzenlenecek zirvede, kamu yayıncılığının geleceği, mücadele edilmesi gereken zorluklar, yeni eğilimler ve gençlere ulaşılabilirlik gibi konular tartışılıyor.