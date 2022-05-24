Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmalar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu açıklandı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından söz konusu bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Öte yandan hain saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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