Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Dünya Bankası yetkilileri ile AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla başlayacak proje için Mardin'de tanıtım gerçekleştirilecek.

Proje, Avrupa Birliği FRIT Mali Yardım Fonu kapsamında fonlanacak ve Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

11 ilde yürütülecek

2025'e kadar Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Dicle kalkınma ajanslarının yerel ortaklığında, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uygulanacak projenin bütçesi 39,5 milyon euro olarak belirlendi.

26 Mayıs'ta başlayacak projeyle kadınlara ve gençlere dönük olarak sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetler finanse edilecek. Proje kapsamında 3 bileşen altında sosyal girişimleri ve girişimcileri destekleyecek faaliyetler yapılacak.

Atıl tesisler ayağa kalkacak

Bu kapsamda kadınlar ve gençler için sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerde iş kurma becerileri ve iş planı hazırlama becerileri geliştirilecek, mentorlük desteği verilecek. Yeni sosyal girişimler 10 bin euro, mevcut sosyal girişimler de 25 bin euroya kadar desteklenecek. Sosyal girişimcilerin ihtiyaçları araştırılacak, pazar analizleri yapılacak.

Projeyle atıl tesisler yenilenerek 11 ilde en az 7 bin kişinin faydalanabileceği 70 tesis ayağa kaldırılacak. Bu tesisler arasında anaokulları ve çocuk bakım tesisleri, atölyeler ve işlikler, pazar ve satış alanları yer alacak. Bu tesislerde sosyal girişimlerin doğması ve gelişmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca sosyal girişimcilik alanında kapasite geliştirme hedefine yönelik olarak çok sayıda organizasyon, toplantı, seminer, panel düzenlenerek farkındalık oluşturulması sağlanacak.